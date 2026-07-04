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12:42, 4 июля 2026Экономика

Российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Правительство списало 17 регионам часть долга по бюджетным кредитам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правительство России списало некоторым регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Общая сумма списания долгов составила 16,7 миллиарда рублей и затронула 17 регионов. В этот список вошли Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Рязанская и Свердловская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Уточняется, что размер списания соответствует суммам, которые регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие промышленности и реализацию инфраструктурных проектов.

«Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В апреле правительство уже объявило о списании долга для 16 регионов. В тот раз сумма списания превысила 30 миллиардов рублей.

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