Российским регионам списали долги по бюджетным кредитам

Правительство списало 17 регионам часть долга по бюджетным кредитам

Правительство России списало некоторым регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Общая сумма списания долгов составила 16,7 миллиарда рублей и затронула 17 регионов. В этот список вошли Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Рязанская и Свердловская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Уточняется, что размер списания соответствует суммам, которые регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие промышленности и реализацию инфраструктурных проектов.

«Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В апреле правительство уже объявило о списании долга для 16 регионов. В тот раз сумма списания превысила 30 миллиардов рублей.