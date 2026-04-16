16:00, 16 апреля 2026Экономика

Регионам России списали долги по кредитам

Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Списание долгов затронуло регионы, которые направили значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. В их числе Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. В общей сложности им сприсали 31 миллиард рублей.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан.

«Правительство продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов», — пояснил он.

По данным агентства АКРА, по итогам 2025 года совокупный долг российских регионов взлетел на 11 процентов, до 3,48 триллиона рублей. Большей частью задолженность увеличилась за счет банковских кредитов, объем которых вырос в три раза — с 227,5 миллиарда рублей до 676 миллиардов. Объем облигаций увеличился на шесть процентов (плюс 24,8 миллиарда), а бюджетных кредитов и госгарантий упал на 5 и 24 процента соответственно (минус 124,1 миллиарда рублей и минус 15,3 миллиарда).

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

    52-летняя звезда «Американского пирога» стала моделью OnlyFans

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Все новости
