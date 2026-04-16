Регионам России списали долги по кредитам

Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам РФ

Правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Списание долгов затронуло регионы, которые направили значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ, обновление общественного транспорта. В их числе Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. В общей сложности им сприсали 31 миллиард рублей.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан.

«Правительство продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов», — пояснил он.

По данным агентства АКРА, по итогам 2025 года совокупный долг российских регионов взлетел на 11 процентов, до 3,48 триллиона рублей. Большей частью задолженность увеличилась за счет банковских кредитов, объем которых вырос в три раза — с 227,5 миллиарда рублей до 676 миллиардов. Объем облигаций увеличился на шесть процентов (плюс 24,8 миллиарда), а бюджетных кредитов и госгарантий упал на 5 и 24 процента соответственно (минус 124,1 миллиарда рублей и минус 15,3 миллиарда).