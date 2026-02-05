Долги российских регионов взлетели

АКРА: За 2025 год совокупный долг российских регионов вырос на 11 процентов

По итогам 2025 года совокупный долг российских регионов взлетел на 11 процентов, до 3,48 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства АКРА, основанные на данных Минфина, пишут «Ведомости».

Большей частью задолженность увеличилась за счет банковских кредитов, объем которых вырос в три раза — с 227,5 миллиарда рублей до 676 миллиардов. Объем облигаций увеличился на шесть процентов (плюс 24,8 миллиарда), а бюджетных кредитов и госгарантий упал на 5 и 24 процента соответственно (минус 124,1 миллиарда рублей и минус 15,3 миллиарда).

Тем не менее в общей структуре долга две трети по-прежнему приходится на бюджетные кредиты (78 процентов в 2024 году), доля банковских выросла с 7 до 24 процентов, а 12 процентов приходится на гарантии. Расходы регионов на обслуживание долгов в прошлом году увеличились на 39 процентов, до 105 миллиардов рублей.

Лидером по росту долга в номинальном выражении стала Кемеровская область (плюс 51,2 миллиарда рублей), на положение дел в которой влияет кризис в угольной отрасли. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО; плюс 48 миллиардов) и Нижегородская область (плюс 47,6 миллиарда). При этом в ХМАО долг вырос более чем в пять раз, а в соседнем с ним Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — почти в восемь раз.

Снижение долга зафиксировано в 51 регионе, лучшие результаты показали Московская (минус 60,1 миллиарда рублей) и Свердловская (минус 15,7 миллиарда) области, а также Татарстан (минус 14,1 миллиарда). Однако в АКРА отмечают, что в значительной мере этот результат достигнут за счет частичного списания бюджетных кредитов.

Управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских указала, что на 1 января 2026 года в стране зафиксирован самый большой региональный долг за 15 лет.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев подчеркнул, что рост долга на 11 процентов отражает увеличение дефицитов региональных бюджетов, хотя официальных данных по нему еще нет. По его словам, текущая динамика стала следствием замедления экономики.

Ранее СМИ выяснили, что близкие к российскому правительству эксперты опасаются увеличения дефицита бюджета к концу 2026 года до десяти триллионов рублей. Главной причиной такой динамики они называют возможный обвал нефтегазовых доходов.