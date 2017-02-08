Объявлен состав российской сборной на первую гонку ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые выступят в первой гонке стартующего в австрийском Хохфильцене чемпионата мира. Список биатлонистов появился на сайте СБР.

В состав команды на смешанную эстафету вошли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Смешанная эстафета (2 по 6 километров и 2 по 7,5 километра) состоится 9 февраля и начнется в 16:45 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

1 февраля был объявлен расширенный список сборной России на грядущее мировое первенство. Помимо вышеуказанных биатлонистов, в него вошли: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова и Ирина Старых.

Чемпионат мира в Хохфильцене продлится до 19 февраля.