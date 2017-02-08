Информацию о лишении Тюмени права проведения ЧМ по биатлону назвали бредом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал недостоверной информацию о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира-2021 по биатлону. Его слова приводит в среду, 8 февраля, «Р-Спорт».

«Бред. Никто ничего не лишается еще», — сказал Кравцов.

В настоящий момент в австрийском Хохфильцене проходит конгресс Международной федерации биатлона (IBU).

Ранее в среду журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил о лишении Тюмени права проведения ЧМ-2021 по биатлону. Причину решения он не уточнил.

25 декабря президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил, что обсудит с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения турнира. По его мнению, такая мера необходима из-за допинг скандала, возникшего в российском биатлоне после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.