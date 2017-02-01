Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил список спортсменов, которые выступят на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом в среду, 1 февраля, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

В состав мужской команды вошли: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин Россию представят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

Ряд спортсменов, вошедших в окончательный состав, удачно выступили на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй. Логинов и Старых стали двукратными чемпионами, выиграв индивидуальную гонку и гонку преследования. Гараничев и Виролайнен победили в смешанной эстафете.

Чемпионат мира пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.