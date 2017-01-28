Россиянин Логинов стал двукратным чемпионом Европы по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Логинов преодолел 12,5-километровую дистанцию за 31 минуту 46,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Евгений Гараничев (+27,8 секунды; 1 промах), третьим финишировал представитель Латвии Андрей Расторгуев (+59,5; 4 промаха).

Ранее на чемпионате Европы Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке и серебро в спринте. Континентальное первенство продлится до 29 января.

В ноябре 2014 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. В организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин (используется для повышения общей выносливости организма). Россиянин был отстранен от участия в соревнованиях на два года по решению Международного союза биатлонистов. К выступлениям он вернулся 25 ноября прошлого года.