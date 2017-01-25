Россиянка Старых выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону в Польше

Россиянка Ирина Старых стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душники-Здруй (Польша). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старых пробежала дистанцию в 15 километров за 44 минуты 24,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второй финишировала еще одна россиянка Светлана Слепцова, отставшая от Старых более чем на минуту. Третье место заняла украинка Анастасия Меркушина.

В декабре Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг. Россиянка была отстранена от выступлений 23 декабря 2013 года за применение запрещенного препарата эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма).

Ранее в среду Александр Логинов выиграл на чемпионате Европы индивидуальную гонку.