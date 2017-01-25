Российский биатлонист Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ в Польше

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, который проходит в Польше, в городе Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию в 20 километров за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял болгарин Красимир Анев, отставший от Логинова на 11,4 секунды. Третьим финишировал еще один россиянин Алексей Слепов.

В первую шестерку также попали еще три представителя сборной России: Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко, занявшие четвертое, пятое и шестое место соответственно.

Ранее на этапе Кубка IBU в Мартелле (Франция), который проходил с 5 по 8 января, Логинов первенствовал в спринте и гонке преследования, после чего французский биатлонист Аристид Бегю назвал россиянина мошенником.

В ноябре 2014 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. В организме биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Россиянин был отстранен от участия в соревнованиях до ноября 2016 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).