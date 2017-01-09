Французский биатлонист назвал выигравшего две гонки подряд россиянина мошенником

Французский биатлонист Аристид Бегю заявил о нежелании проигрывать «мошеннику» после победы россиянина Александра Логинова в спринте и гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском городе Мартелле. Соответствующую запись спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет!» — написал Бегю.

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На этапе Кубка IBU в Мартелле, который проходил с 5 по 8 января, Логинов стал победителем в спринте и гонке преследования. Француз занял восьмое и шестое места соответственно.

В ноябре 2014 года допинг-проба российского спортсмена дала положительный результат. В организме биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Логинов был отстранен от участия в соревнованиях до ноября 2016 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).