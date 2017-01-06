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Чешская биатлонистка Коукалова призвала дисквалифицировать сборную России

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Габриэла Коукалова
Габриэла Коукалова

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от международных соревнований. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», — сказала Коукалова.

Она также отметила, что не знает, какие конкретно российские спортсмены принимали допинг и есть ли доказательства их вины. «У меня немного информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно», — добавила Коукалова.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени

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