Домрачева заняла 37-е место в первой гонке после родов

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 37-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсменка вышла на старт впервые с марта 2015 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержала чешка Габриэла Коукалова, второе место заняла спортсменка из Финляндии Кайса Мякяряйнен. Тройку сильнейших замкнула француженка Мари Дорен-Абер.

«Возвращение состоялось, в следующих гонках буду стараться выступить сильнее. На стрельбе немного осторожничала, на трассе тоже придерживала себя, чтобы дойти до финиша. Перед стартом присутствовало некоторое волнение, но не скажу, что слишком сильное», — рассказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе сборной России на старт вышли: Татьяна Акимова (14-е место), Ульяна Кайшева (27-е), Екатерина Глазырина (28-е), Ирина Услугина (43-е) и Ольга Подчуфарова (47-е).

1 октября Домрачева родила дочь, которую родители назвали Ксенией. Отец ребенка — восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Пара заключила брак в июле.