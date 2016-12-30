Российских биатлонистов вооружат винтовками Калашникова

Российский оружейный концерн «Калашников» начал разработку новой модернизированной винтовки для Союза биатлонистов России (СБР). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил глава компании Алексей Криворучко, его слова приводит Rambler News Service.

«Есть определенные предложения спортсменов по модернизации винтовки Би-7-4. Такая винтовка разрабатывается и будет проходить тестирование при активном участии специалистов Союза биатлонистов России. Ну и, конечно, мы не забываем о внешнем виде: новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы», — сказал Криворучко.

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Гендиректор концерна также отметил, что в компании создана отдельная конструкторская группа, в состав которой вошли трехкратный чемпион мира и двукратный призер олимпийских игр Иван Черезов и штатный специалист по оружию сборной России по биатлону Владимир Суслопаров.

В настоящее время сборная России по биатлону использует винтовки Би-7-4. Они предназначены для стрельбы на дистанцию 50 метров патронами калибра 5,6 миллиметра.