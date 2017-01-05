Россияне остались без медалей в спринте на этапе КМ по биатлону

Биатлонисты сборной России остались без медалей в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в немецком городе Оберхоф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержал представитель сборной Австрии Юлиан Эберхард. Вторым стал Михал Шлезингр из чешской национальной команды. Третье место занял итальянец Доминик Виндиш.

У россиян лучшим стал Дмитрий Малышко, он одиннадцатый. Также в составе сборной России в гонке приняли участие Максим Цветков (13-е место), Антон Бабиков (18), Антон Шипулин (24), Юрий Шопин (32) и Матвей Елисеев (86).

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 5 по 8 января. В следующий раз мужчины выйдут на старт в субботу, 7 января, в гонке преследования.