Дисквалифицированный за допинг биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧЕ

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы, проходящем в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен не допустил промахов на двух огневых рубежах, преодолев 10-километровую дистанцию за 24 минуты и 31,8 секунды. Золотую медаль завоевал болгарский биатлонист Владимир Илиев (24 минуты и 26,9 секунды, 1 промах). Третьим стал еще один представитель Болгарии — Красимир Анев (24 минуты 43,6 секунды, 0 промахов).

В среду, 25 января, Логинов в рамках чемпионата Европы стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров.

В ноябре 2014 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. В организме биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин (используется для повышения общей выносливости организма). Россиянин был отстранен от участия в соревнованиях на два года по решению Международного союза биатлонистов (IBU). К выступлениям он вернулся 25 ноября прошлого года.