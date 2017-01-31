Фуркад назвал дисквалификацию за допинг главным трофеем чемпиона Европы Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад посчитал двухлетнюю дисквалификацию россиянина Александра Логинова, на прошедшем в январе чемпионате Европы завоевавшего три золотые медали, его главным достижением. Соответствующий комментарий спортсмен оставил под публикацией Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram.

Пресс-служба организации поздравила россиянина с днем рождения. В комментарии под фотографией Фуркад написал: «А также он был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин. Не забудьте об одном из его главных трофеев». Позднее француз удалил свой комментарий.

9 января французский биатлонист Аристид Бегю заявил о нежелании проигрывать «мошеннику» после победы Логинова в спринте и гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском городе Мартелле.

На чемпионате Европы по биатлону, который проходил в польском Душники-Здруе, россиянин завоевал три золотые и одну серебряную награды. Он первенствовал в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете вместе с Дарьей Виролайнен. Также Логинов занял второе место в спринте.

В ноябре 2014 года допинг-тест Логинова дал положительный результат. В пробах биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин (используется для повышения общей выносливости организма). Россиянин был отстранен от участия в соревнованиях на два года по решению Международного союза биатлонистов (IBU). К выступлениям он вернулся 25 ноября 2016-го.