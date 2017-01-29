Россияне Гараничев и Виролайнен победили в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Россияне Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен победили в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне преодолели дистанцию за 37 минут 10,2 секунды. Вторыми финишировали норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен, отставшие от российской команды на 6,3 секунды. Третье место заняли поляки Кристина Гузик и Гжегож Гузик.

Накануне, 28 января, россияне Александр Логинов и Ирина Старых выиграли гонку преследования на чемпионате Европы. Логинов стал двукратным победителем ЧЕ.

Чемпионат завершится в воскресенье смешанной эстафетой.