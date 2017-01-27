Россиянки завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону

Россиянки Светлана Слепцова и Ирина Старых завоевали серебряную и бронзовую медали в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Слепцова не допустила промахов на двух огневых рубежах, преодолев дистанцию 7,5 километра за 21 минуту и 29,3 секунды. В пассиве Старых один неточный выстрел (21 минута и 40,1 секунды). Золотую медаль завоевала украинская спортсменка Юлия Джима (21 минута и 2,3 секунды, 0 промахов).

В среду, 25 января, Старых в рамках чемпионата Европы стала победительницей индивидуальной гонки на 15 километров. Серебро завоевала Слепцова.

В декабре Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг. Россиянка была отстранена от выступлений на три года 23 декабря 2013 года за применение запрещенного препарата эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма).