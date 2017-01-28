Россиянка Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в польском Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она одержала победу со временем 30 минут 4,4 секунды, не допустив промахов. Второй финишировала представительница Украины Юлия Джима (+19,8 секунды; 2 промаха), третьей стала другая россиянка Светлана Слепцова (+32,1; 1 промах).

Результаты остальных россиянок выглядят следующим образом: Светлана Миронова — 5-я (+1.29,6; 3 промаха), Дарья Виролайнен — 7-я (+1.38,6; 4 промаха), Анна Никулина — 8-я (+2.01,7; 2 промаха).

Ранее 28 января российский биатлонист Александр Логинов стал двукратным чемпионом Европы. Он одержал победу в пасьюте и индивидуальной гонке, а также завоевал серебро в спринте.

25 января Старых выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Слепцова пришла к финишу второй.

Чемпионат Европы в Польше завершится 29 января.