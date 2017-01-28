Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Россиянка Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону

Перейти в «Мою Ленту»
Ирина Старых
Ирина Старых

Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в польском Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она одержала победу со временем 30 минут 4,4 секунды, не допустив промахов. Второй финишировала представительница Украины Юлия Джима (+19,8 секунды; 2 промаха), третьей стала другая россиянка Светлана Слепцова (+32,1; 1 промах).

Результаты остальных россиянок выглядят следующим образом: Светлана Миронова — 5-я (+1.29,6; 3 промаха), Дарья Виролайнен — 7-я (+1.38,6; 4 промаха), Анна Никулина — 8-я (+2.01,7; 2 промаха).

Ранее 28 января российский биатлонист Александр Логинов стал двукратным чемпионом Европы. Он одержал победу в пасьюте и индивидуальной гонке, а также завоевал серебро в спринте.

25 января Старых выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Слепцова пришла к финишу второй.

Чемпионат Европы в Польше завершится 29 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин Логинов стал двукратным чемпионом Европы по биатлону
Дисквалифицированный за допинг биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧЕ
Россиянка Старых выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону в Польше
Последние новости
Долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов
Названы самые популярные у москвичей подержанные иномарки
Страница «Мифы и факты о беженцах» исчезла с сайта Госдепа США
Аргентинский боксер отстранен от поединка из-за гепатита
Собиравшийся повторить берлинский теракт в Одессе убийца покончил с собой
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга
Другие материалы рубрики
12:52 Сегодня
Иван Скобрев

«Если будет выбор между хоккеем и коньками, я выберу первое»

Конькобежец Скобрев — о работе в хоккейном «Динамо» и счастье
23:35 18 января 2017

Российская команда Gazprom-RusVelo примет участие в велогонке «Джиро д'Италия»

16:54 Сегодня

Аргентинский боксер отстранен от поединка из-за гепатита

19:17 18 января 2017

В сети обрушились с критикой на выложившего фото из мечети соперника Кличко

15:12 26 января 2017
Татьяна Лебедева

Двойной прыжок

За что российскую прыгунью Лебедеву лишили двух олимпийских медалей
15:37 Сегодня

Финн Континен и австралиец Пирс выиграли Australian Open

22:19 18 января 2017

Бывший футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

14:24 Сегодня

Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет

16:34 27 января 2017
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»)

Великолепная четверка

С каким турнирным багажом подошли россияне к Матчу всех звезд НХЛ
13:05 Сегодня

Серена Уильямс победила сестру в финале Открытого чемпионата Австралии

12:58 Сегодня

Россиянин Логинов стал двукратным чемпионом Европы по биатлону

11:50 Сегодня

Шарапова выпустит автобиографию

Россия
Бог дал — бог взял
На какую недвижимость претендует РПЦ
Рошки да ножки
Как благие намерения чиновников едва не угробили тверского фермера
«Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой»
Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе
На москвичку завели дело за прыжок с дочерью под поезд в метро
Сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ вышли на улицы Петербурга
В сети появилось видео с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
Путин поблагодарил Назарбаева за организацию переговоров по Сирии
Все материалы
Мир
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
«Израилю неважно, кто придет к власти в Сирии»
Ирина Звягельская о том, как избрание Трампа отразится на Ближнем Востоке
Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа
Дочь Обамы присоединилась к митингу против планов Трампа строить нефтепровод
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
В Норвегии обвинили Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
Все материалы
Бывший СССР
Валерий БолотовПервый ушел
Чем запомнился Валерий Болотов — один из лидеров ополчения Донбасса
Обнародована причина смерти первого главы ЛНР
Собиравшийся повторить берлинский теракт в Одессе убийца покончил с собой
В сети выдали главному военному прокурору Украины «справку об олигофрении»
Умер первый глава ЛНР
В Киеве предложили отказаться от празднования Дня победы 9 мая
СМИ рассказали об отмене запрета на въезд мэру Перемышля по просьбе Порошенко
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов
Инвесторы рассказали о возвращении России на радары
Вкладчики лопнувших банков получили 600 миллиардов рублей в 2016 году
Официальный доллар подняли выше 60 рублей
Индонезия резко повысит вывозные пошлины на пальмовое масло
Все материалы
Бизнес
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
Капитализация Microsoft выросла до 17-летнего максимума
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
Почти полсотни крупных компаний заплатят «налог на Google»
«Газпром» установил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
Все материалы
Силовые структуры
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
Маменьке — пинок
Как бороться с насилием детей над пожилыми родителями
Винтовки и роботы из Тарусы
Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах
Боец Росгвардии прострелил ногу вооруженному «розочкой» правонарушителю
В Минобороны обозначили сроки испытаний новой российской противоракеты
Уголовное дело возбудили после исчезновения 12-летней девочки в Новокузнецке
СМИ узнали предварительные результаты расследования катастрофы Ту-154 под Сочи
Все материалы
Наука и техника
Кислота наступает
Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека
Венгерское восстание «С ним могли расправиться прямо на улице»
Раскрыты неизвестные подробности из жизни председателя КГБ Андропова
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Рогозин сообщил о подмене документов при производстве двигателей для «Протона-М»
В Роскосмосе пообещали затопить «Прогресс»
Создатель РД-180 оценил реалистичность обещаний Илона Маска
Гигантскую трещину в Аризоне сняли на видео
Все материалы
Спорт
Иван Скобрев «Если будет выбор между хоккеем и коньками, я выберу первое»
Конькобежец Скобрев — о работе в хоккейном «Динамо» и счастье
Татьяна ЛебедеваДвойной прыжок
За что российскую прыгунью Лебедеву лишили двух олимпийских медалей
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»)Великолепная четверка
С каким турнирным багажом подошли россияне к Матчу всех звезд НХЛ
Аргентинский боксер отстранен от поединка из-за гепатита
Россиянка Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону
Финн Континен и австралиец Пирс выиграли Australian Open
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
Все материалы
Культура
Голова Ноггано
Новая музыка: Брайан Ино, The Flaming Lips, The xx и прочие
Кто боится Эдварда Олби?
Страх смерти и ненависть к себе в спектакле «Все кончено»
Бог совсем оглох
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Молчания» до «Семейного ограбления»
Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива
В Киеве напали на народную артистку Украины
Умер певец ВИА «Верасы» Александр Тиханович
Линдси Лохан погостила у Эрдогана
Все материалы
Интернет и СМИ
Вестник иллюминатов
Как британский журнал посылал миру тайные знаки Ротшильдов
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»
Страница «Мифы и факты о беженцах» исчезла с сайта Госдепа США
Американец нечаянно заработал миллион долларов на покупке дома за биткоины
В России заблокировали видеохостинг Dailymotion
Все материалы
Ценности
Янек Делешкевич«Мы позволяем клиенту самовыражаться»
Янек Делешкевич: часовщик, джазмен и покровитель искусств
Chanel представил высокую ювелирную коллекцию
Бэкстедж показа Zuhair Murad на Paris Fashion Week сезона весна-лето 2017Прозрачные и призрачные
Вся правда о парижской неделе Haute Couture
Chopard сделал украшения-трансформеры из бриллиантов
Журнал GQ подправил Трампу лицо и ушил костюм
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
H&M посвятила коллекцию балеринам и боксерам
Все материалы
Путешествия
Чудеса в объективе
Лучшие фотографии дикой природы по версии Outdoor Photographer of the Year
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Путешествие с фотоаппаратом
Лучшие снимки финалистов конкурса National Geographic Traveller
Определены десять популярных у иностранцев российских курортов на лето
Для туристического бренда России предложили слоган «Здесь есть все»
В Барселоне собрались принять антитуристический закон
Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Помесь шипу с мальтипу
10 новых дизайнерских пород собак и причины их популярности
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
Брошенная в унитаз пачка долларов взбудоражила Instagram
На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах
Надевшую бикини plus-size блогера раскритиковали подписчики
В Гондурасе петуха посадили в тюрьму
Все материалы
5 хэтчбеков с внедорожными амбициями
«Фиеста», «Жук» и другие машины, которые хотят выглядеть внедорожниками
Семиместной «Шкоде» добавили спортивности
Тест внедорожника по цене квартиры
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: знакомство и первые впечатления
«Веста» вошла в сотню самых продаваемых моделей Европы
12 полицейских ретромашин
Самые интересные винтажные автомобили правоохранительных органов
Ford добавит «старым» машинам современные опции
Самые продаваемые кроссоверы в мире
«Топ-25» самых популярных вседорожников 2016 года
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы