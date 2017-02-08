IBU предложит России добровольно отказаться от биатлонного ЧМ-2021

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента IBU Виктора Майгурова.

«На основании решения исполкома, IBU направит СБР официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — заявил Майгуров.

Ранее 8 февраля журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Репортер не назвал причин такого решения. Президент СБР Александр Кравцов назвал эту информацию бредом.

Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.