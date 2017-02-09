СМИ узнали об обнаружении допинга в расположении сборной Казахстана по биатлону

Австрийская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана по биатлону в Хохфильцене, в результате которого обнаружила запрещенные фармакологические препараты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на полицейскую сводку.
В ней говорится, что, помимо допинга, были изъяты многочисленные медицинские устройства. По факту обнаружения проводятся следственные действия.
В январе анонимный источник сообщил, что на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбросили коробки с использованным медицинским одноразовым оборудованием и запрещенными препаратами. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования, принадлежащие казахским спортсменам и официальным лицам.
После этого прокурор Инсбрука вынес распоряжение о проведении дальнейших следственных действий и выписал ордер на обыск.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене 9 февраля смешанной эстафетой. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 16:45 по московскому времени.