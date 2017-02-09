Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

Федерация биатлона Франции извинилась за комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

«Представитель Федерации биатлона Франции подошел ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — рассказал Кравцов.

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31 января Фуркад прокомментировал запись СБР в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием. Француз написал, что главное достижение россиянина — дисквалификация за допинг. Позже Фуркад удалил свой комментарий.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Логинов вошел состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля. Спортсмен примет участие в первой гонке на турнире — смешанной эстафете. Начало соревнования, текстовую онлайн-трансляцию которого проведет «Лента.ру», в 16:45 по Москве.