Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в воскресенье, 22 января. Первым финишировал норвежец Йоханнес Бе, который преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 4,3 секунды. Это золото стало первым для сборной Норвегии в индивидуальных стартах в сезоне 2016/2017. Второе место занял Кентен Фийон Майе, который уступил лидеру 3,7 секунды. Шипулин отстал от Бе на 21,7 секунды.

Россияне Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев заняли места с 13-го по 15-е соответственно.

21 января Шипулин пропустил эстафету, в которой отечественные спортсмены заняли третье место. В составе команды выступили Цветков, Гараничев, Дмитрий Малышко и Бабиков.

Также на этапе в Антхольце Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке, которая прошла 20 января. Она стала для спортсмена первой в индивидуальных стартах в сезоне 2016/2017.

Шестой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 19 января и завершился 22 января мужским масс-стартом.