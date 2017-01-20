Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в пятницу, 20 января. Россиянин преодолел 20-километровую дистанцию за 50 минут 38,1 секунды. Второе место занял француз Мартен Фуркад, который уступил Шипулину 41 секунду. Третьим стал Сергей Семенов с Украины (+56,8 секунды).

Также в десятку лучших попал российский биатлонист Максим Цветков. Он расположился на седьмой позиции (+1 минута 28,7 секунды).

Эта победа стала для Шипулина первой в личных стартах в розыгрыше Кубка мира сезона 2016/2017. Также он впервые победил в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.

Этап в Антхольце проходит с 19 по 22 января.