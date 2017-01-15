Шипулин упустил бронзовую медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин занял четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в воскресенье, 15 января. Шипулин шел третьим, однако на финишной прямой уступил чеху Михалу Крчмаржу 1,8 секунды. Победителем стал француз Мартен Фуркад, который преодолел дистанцию за 33 минуты 57,5 секунды. Вторым стал Эмиль Хегле Свендсен (+18,3 секунды). Крчмарж уступил Фуркаду 19,5 секунды.

13 января Фуркад стал первым в спринтерской гонке. Второе место занял австриец Юлиан Эберхард. Третьим финишировал Свендсен. Шипулин разделил с россиянином Антоном Бабиковым 23-е место.

Пятый этап Кубка мира проходит в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.

