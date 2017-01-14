Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в спринте на пятом этапе Кубка мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мякяряйнен преодолела 7,5-километровую дистанцию за 20 минут 51,8 секунды, пройдя без промахов оба огневых рубежа. Второй финишировала чешка Габриэла Коукалова (+22 секунды, без промахов). Третье место заняла немка Лаура Дальмайер (+30,1 секунды, без промахов).

Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова стала 15-й, она отстала от победительницы на 1 минуту 40 секунд и допустила один промах. Екатерина Глазырина пришла к финишу 29-й (+2.11,0, 1 промах), Ирина Услугина — 34-й (+2.15,5; 1 промах), Ульяна Кайшева — 36-й (+2.23,5; 1 промах), Ольга Подчуфарова — 47-й (+2.40,3; без промахов).

13 января победу в мужском спринте одержал француз Мартен Фуркад. Россияне на подуим не попали.

Пятый этап Кубка мира проходит в немецком Рупольдинге с 11 по 15 января.