Фуркад выиграл спринт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дистанцию в 10 километров француз преодолел за 22 минуты 34,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, отставший от победителя на 18 секунд. Третьим финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, занявший шестое место. Евгений Гараничев финишировал 19-м, Антон Бабиков и Антон Шипулин разделили 23-е место.

Женский спринт на этапе в Рупольдинге пройдет в субботу, 14 сентября.