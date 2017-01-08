Россияне остались без медалей в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонисты не сумели завоевать медали в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка состоялась в воскресенье, 8 января. Победу одержал немецкий спортсмен Симон Шемп, преодолевший дистанцию за 38 минут 30,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрик Лессер (+0,4 секунды), третьим финишировал француз Мартен Фуркад (+0,4 секунды), уступивший Лессеру на фотофинише.

Из россиян лучший результат показал Антон Бабиков, занявший восьмую строчку с отставанием в 53,1 секунды. Пришедший 14-м Антон Шипулин сумел сохранить второе место в общем зачете. В его активе стало 379 очков. Лидирующий Фуркад набрал 610 очков. Также в десятке присутствует россиянин Максим Цветков, набравший после этапа в Оберхофе 329 баллов.

Масс-старт стал последней мужской гонкой в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

7 января Фуркад победил в гонке преследования. Немец Арнд Пайффер занял второе место. Третьим к финишу пришел Доминик Виндиш из Италии. Бабиков расположился на шестой строчке.

