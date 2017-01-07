Российские биатлонистки финишировали вне первой двадцатки в пасьюте на этапе КМ

Российские биатлонистки не сумели войти в число 20 лучших в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает в субботу, 7 января, корреспондент «Ленты.ру».

Первой к финишу пришла француженка Мари Дорен-Абер, преодолевшая дистанцию за 34 минуты 33,3 секунды. Второе место заняла чешская спортсменка Габриэла Коукалова, уступившая победительнице 38,3 секунды. Замкнула тройку Кайса Мякяряйнен из Финляндии (+1 минута 19,1 секунды).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая финишировала на 27-й позиции. Она проиграла Дорен-Абер 3 минуты 56,2 секунды. Екатерина Глазырина стала 28-й (+ 3 минуты 58,9 секунды)., еще одна россиянка Ольга Подчуфарова заняла 29-е место (4 минуты 1,7 секунды).

6 января чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призвала отстранить сборную России по биатлону от международных соревнований. При этом она отметила, что не знает, какие конкретно российские спортсмены принимали допинг и есть ли доказательства их вины.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 5 по 8 января.