Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 45,7 секунды. Занявший второе место немец Арнд Пайффер отстал от француза на 1 минуту 9,9 секунды. Третьим к финишу пришел Доминик Виндиш из Италии (+ 1 минута 32,4 секунды).

Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, занявший шестое место с отставанием в 1 минуту 40,7 секунды. Десятку лучших замкнул Максим Цветков (+ 2 минуты 3,9 секунды).

5 января российские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира Оберхофе. Победу одержал представитель сборной Австрии Юлиан Эберхард. Вторым стал Михал Шлезингр из чешской национальной команды. Третье место занял итальянец Доминик Виндиш.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 5 по 8 января.