Российские биатлонистки заняли 13-е место в эстафете на этапе КМ

Российские биатлонистки финишировали на 13-м месте в эстафетной гонке 4 по 6 километров на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В составе сборной бежали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Россиянки допустили 11 промахов на восьми огневых рубежах, преодолели 2 штрафных круга и проиграли первенствовавшим немкам 3 минуты 57,9 секунды. Представительницы команды Германии преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 53,01 секунды (6 промахов). Вторыми стали француженки (7 промахов; +3,5 секунды), третьими — норвежки (1 промах; +4,5).

11 января российские биатлонисты завоевали серебро в мужской эстафете. Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков уступили норвежцам 5,1 секунды.

Пятый этап Кубка мира проходит в Рупольдинге с 11 по 15 января. 13 января состоится мужской спринт.