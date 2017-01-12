Украинский комментатор предрек России пир с «боярышником» в честь биатлонистов

Комментатор Андрей Столярчук во время трансляции эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону на украинском Первом канале заявил, что российские поклонники этого вида спорта отметят добытое спортсменами серебро «элитным национальным алкогольным напитком "Боярышник"».

Материалы по теме «Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"» Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»

«Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», — сказал Столярчук в финале гонки в Рупольдинге.

Эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира прошла 11 января. Третье место завоевала команда Германии. Украинская сборная пришла четвертой.

В Иркутске от отравления спиртсодержащей жидкостью «Боярышник», продававшейся под видом средства для принятия ванн, скончались 78 человек.