Офицер полиции Иркутска задержан по делу об отравлении «Боярышником»

В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении людей «Боярышником» задержан начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денис Черемисин. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в среду, 11 января, в редакцию «Ленты.ру».

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).

По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках. «В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртсодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей», — говорится в пресс-релизе.

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В настоящее время решается вопрос об избрании Черемисину меры пресечения.

По последним данным, из 123 поступивших в медицинские учреждения с подозрением на отравление метиловым спиртом, скончалось 78 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение 22 фигурантам. В отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятерым — в виде домашнего ареста, пятеро под подпиской о невыезде.

Ранее 11 января стало известно об отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, также подозреваемой в преступной халатности.