Подозреваемая по делу о «Боярышнике» замминистра отстранена от должности

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, подозреваемая по делу об отравлении «Боярышником», временно отстранена от должности по решению Свердловского районного суда Иркутска. Об этом сообщает в среду, 11 января, «Интерфакс».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Евгении Нефедовой и назначении ей ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума», — рассказал представитель суда.

Ранее рассмотрение ходатайства следствия о временном отстранении Нефедовой несколько раз переносилось из-за ее госпитализации с гипертоническим кризом.

Замминистра имущественных отношений Иркутской области подозревается в халатности. В компетенцию Нефедовой входил контроль за предоставлением земельных участков под временные сооружения. В 2015-2016 годах сотрудники министерства трижды обнаруживали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в одном из павильонов. Арендатору выносились предупреждения и выписывались штрафы. По версии следствия, она имела полномочия и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от павильона, в котором продавали средство «Боярышник», ставшее причиной массовой гибели людей.

От отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 78 человек. Отравившиеся стали поступать в иркутские больницы 17 декабря. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.