После отравления «Боярышником» возбудили дело в отношении иркутского замминистра

После массового отравления средством для ванн «Боярышник» возбудили уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Отмечается, что в компетенцию Нефедовой входил контроль за предоставлением земельных участков под временные сооружения. В 2015-2016 годах сотрудники министерства трижды обнаруживали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в одном из павильонов. Арендатору выносились предупреждения и выписывались штрафы.

«Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей», — говорится в сообщении СКР.

Ранее в рамках расследования дела об отравлении «Боярышником» были задержаны 23 человека. Среди них были предполагаемый организатор производства, а также его помощники. При обысках у них изъяли 10 тонн метанола и 6 тонн продукции, изготовленной с его применением.

Также дело о халатности было возбуждено в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Было установлено, что в управление неоднократно поступали обращения о незаконной реализации концентрата для ванн «Боярышник» с просьбой ввести запрет на его реализацию. Тем не менее, Лужнов необходимых мер не принял.

По данным на 26 декабря, от отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек. Отравившиеся стали поступать в иркутские больницы 17 декабря. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.