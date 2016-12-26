Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 77

В Иркутске еще один человек стал жертвой массового отравления метанолом, содержавшемся в концентрате для ванн. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«Таким образом от метанола в "Боярышнике" скончались 77 человек, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов», — отметил собеседник агентства.

26 декабря, по распоряжению Роспотребнадзора, с прилавков российских магазинов должны на месяц убрать все косметические настойки, концентраты и жидкости с более чем 25-процентным содержанием этилового спирта, за исключением духов, лекарств и стеклоомывающей жидкости, пишет kp.ru.

Ранее 26 декабря сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления в Иркутске, задержаны 23 человека. Пятеро из них заключены под стражу: предполагаемый организатор производства суррогата и его помощники, у которых при обыске изъяли 10 тонн метанола и 6 тонн готовой продукции.

Следствие ведется также в отношении замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, которого неоднократно просили запретить незаконную реализацию концентрата для ванн «Боярышник».

Пациенты, отравившиеся непищевой настойкой, стали поступать в иркутские больницы с субботы, 17 декабря. В регионе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

О предполагаемых причинах массового отравления рассказал на большой ежегодной пресс-конференции, 23 декабря, президент России Владимир Путин. «Ряд граждан иностранного государства организовали работу по производству препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом, — отметил он. — Но один из деятелей решил отдельно заработать. И, не понимая реально, что он делает, добыл технический спирт и использовал его».