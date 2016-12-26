Число фигурантов дела об отравлении «Боярышником» выросло до 23

В рамках расследования дела об отравлении лосьоном для ванн «Боярышник» задержаны 23 человека. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Одновременно с этим источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сказал, что решением суда мера пресечения в виде ареста избрана пятерым из задержанных. Еще одна женщина отпущена под подписку о невыезде, а судьба других двоих решится 26 декабря.

«Среди арестованных — предполагаемый организатор производства, а также его помощники. У них при обысках были обнаружены и изъяты 10 тонн метанола и 6 тонн продукции, изготовленной с его применением», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в рамках расследования дела по факту массового отравления в Иркутске было возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Михаила Лужнова.

Следствие установило, что в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступали обращения о незаконной реализации концентрата для ванн «Боярышник» с просьбой ввести запрет на его реализацию. Как отметили в СКР, Лужнов не принял необходимых мер.

По данным Минздрава Иркутской области, число пострадавших с 23 декабря не изменилось: за медицинской помощью обратились 123 человека, 76 из них скончались или были обнаружены мертвыми. Во всех случаях причиной гибели стало употребление косметического средства «Боярышник». Данные о том, что некоторые пострадавшие отравились водкой, своего подтверждения не нашли, уточнили «Ленте.ру» в региональном Минздраве.