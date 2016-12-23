Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске

Президент России Владимир Путин рассказал, что массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске произошло из-за желания одного из производителей подзаработать. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ряд граждан иностранного государства организовали работу по производству препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей решил отдельно заработать. И, не понимая реально, что он делает, добыл технический спирт и использовал его», — рассказал Путин, добавив, что считает произошедшее ужасной трагедией.

Глава государства назвал большой проблемой алкоголизацию населения. По его словам, в настоящий момент осуществляется комплекс мер по борьбе с этим явлением. В частности, речь идет о запрете продажи алкоголя вблизи школ.

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря 74 человека умерли из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек, некоторые из них арестованы.