В сети пообещали залить «Боярышник» в вейпы из-за подорожания сигарет

Письмо заместителя министра внутренних дел России Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину, в котором говорилось, что из-за повышения акцизов на табачную продукцию пачка сигарет в 2017 году может подорожать до 220 рублей, вызвало бурную реакцию среди пользователей сети.

В Twitter принялись прогнозировать, что ожидает курильщиков после двукратного увеличения цен. «Возврат в начало 90-х! Одна сига на пятерых ! "Бычок" как валюта», — предположил юзер с ником TrofimetsEV.

Некоторые начали публиковать картинки с вейперами, намекая на то, что в 2017 году многие курильщики перейдут на «парение».

Другие предложили усовершенствовать вейпинг и заправить электронную сигарету спиртосодержащим концентратом «Боярышник». «Похоже, придется купить вейп и залить в него "Боярышник"», — отметил один из них.

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, в 2017 году сигареты подорожают всего на 10 процентов в связи с увеличением акциза на табак, а через три года цена подскочит на 27 процентов. Он также добавил, что ведомство не прогнозирует значительного увеличения оборота нелегальной продукции из-за роста акцизов.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске началось 17 декабря. Местный Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в жидкости для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт. По последним данным, погибли 72 человека.