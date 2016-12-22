Валокордин и «Боярышник» собрались продавать по рецепту

Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». По словам вице-премьера Александра Хлопонина, их можно будет покупать в аптеках и специализированных магазинах в небольших упаковках, передает РИА Новости.

«Что касается медицинских препаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам (...). Зачем это в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи», — сказал Хлопонин.

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«Валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то [эффект], хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают», — добавил вице-премьер.

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 22 декабря 72 человека насмерть отравились концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек.