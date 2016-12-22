В Иркутске нашли аналог смертоносного «Боярышника» под названием «Чистый С»

В Иркутске в ходе рейдов обнаружили еще один вид спиртосодержащей жидкости, опасной для здоровья. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на официальном портале Иркутска.

По данным пресс-службы, речь идет об универсальном средстве «Чистый С». «По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанол, но несет угрозу для здоровья и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка», — говорится в заявлении.

Как сообщили в мэрии агентству «Интерфакс», данная жидкость является контрафактной. «Оно (средство — прим. «Ленты.ру») изготавливается подпольно, его качество никто не контролирует, и что в него может добавить производитель — неизвестно», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время средство «Чистый С» изымают из продажи вслед за «Боярышником».

В середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». В региональном Минздраве заявили, что причиной этого стало содержание в жидкости метанола, тогда как на этикетке был заявлен этиловый спирт. По последним данным ведомства, погибли 72 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в Иркутской области действует режим ЧС.