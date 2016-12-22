Число жертв отравления «Боярышником» превысило 70 человек

Число жертв отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске выросло до 71 человека. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона Татьяну Шкурскую.

Пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева сообщила «Интерфаксу»: «Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36».

Массовое отравление алкогольным суррогатом произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали поступать в медицинские учреждения вечером 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерно-косметическое средство «Экстракт для ванн "Боярышник"». Причиной, как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Арестованы 11 человек, опрошено около 100 свидетелей.

22 декабря в городе также была зафиксирована смерть от отравления поддельной водкой «Белая береза». По информации начальника департамента здравоохранения и социальной защиты города Натальи Тарабан, напиток этой марки был обнаружен вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске.