В мэрии Иркутска рассказали о судьбе осиротевших из-за «Боярышника» детей

Власти Иркутска установили, что трое детей остались круглыми сиротами в результате массового отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник». Об этом в четверг, 22 декабря, РИА Новости рассказала заместитель градоначальника Татьяна Эдельман.

По ее словам, один ребенок в настоящее время определен в государственное учреждение, его родственники готовят документы об опеке.

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«Еще в двух пострадавших семьях родители были лишены родительских прав, и дети на момент их смерти уже находились в соцучреждениях. Сейчас у них меняется статус. Они теперь не социальные, а круглые сироты. Больше несовершеннолетних детей в пострадавших семьях нет», — уточнила Эдельман.

В середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». В региональном Минздраве заявили, что причиной этого стало содержание в жидкости метанола, тогда как на этикетке был заявлен этиловый спирт. По последним данным ведомства, погибли 72 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в Иркутской области действует режим ЧС.