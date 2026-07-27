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13:24, 27 июля 2026 (обновлено: 14:28, 27 июля 2026)Мир

Посла Украины вызвали в МИД Индии

Посла Украины вызвали в МИД Индии после атаки на судно в Черном море
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: PradeepGaurs / Shutterstock / Fotodom

Посла Украины Александра Полищука вызвали в МИД Индии после атаки на судно MV AGN Ragnar с индийскими гражданами в Черном море. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Indian Express.

«В понедельник Индия вызвала посла Украины после нападения на торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту в минувшие выходные», — говорится в материале.

По данным посольства Индии в Киеве, двое из четырех моряков спасены и находятся в безопасности. Поиски двух других продолжаются.

25 июля Украина также нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

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