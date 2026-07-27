Убийцы аниматоров на Кубани выступили с последним словом

Глава убившей аниматоров на Кубани группировки Кеворкьян не согласен с обвинением

Убийцы аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко — в Краснодарском крае выступили с последним словом в суде. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Первым слово взял организатор преступной группировки Демьян Кеворкьян. Убийца заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, доказательства собраны с нарушением и противоречат обвинениям. «Преступление я не совершал. Прошу суд назначить оправдательный приговор», — завершил свою речь Кеворкьян.

Участник группировки Анатолий Двойников признал вину в полном объеме и принес извинения потерпевшим. Он попросил суд учесть, что пошел на преступление под давлением угроз Кеворкьяна. «Я искренне сожалею об этом. На основании вышеизложенного прошу вас не назначать мне максимально строгое наказание», — сказал Двойников.

В своем последнем слове третий фигурант, Арам Татосян, заявил, что кается в совершении преступления и ему «пришлось это сделать». Татосян подчеркнул, что он не собирался ни на кого нападать, но его принудили.

По версии обвинения, Демьян Кеворкьян объявил своим приятелям — Араму Татосяну и Анатолию Двойникову, — что они должны ему по 10 миллионов рублей за «потерянный во время отсидки бизнес». После этого мужчин вывезли в лес и стали пытать, в результате для «отработки долга» они согласились на разбойные нападения, план которых разработал Кеворкьян.

В ночь на 28 апреля 2023 года мужчины выехали на трассу, планируя встретить одинокого водителя и ограбить его. Тогда на трассе компания заметила автомобиль Hyundai, у которого было повреждено колесо. «Это наши клиенты, нам их бог послал», — сказал Кеворкьян. Злоумышленники помогли водителю Кириллу Чубко заменить колесо, а затем связали его и пассажирку — аниматора Татьяну Мостыко, которая возвращалась с банкета, где выступала в образе Ирины Аллегровой. Бандиты забрали деньги и банковские карты, сняли средства со счетов, а после этого по приказу Кеворкьяна Татосян расправился с аниматорами. Далее молодых людей закопали в лесу, а машину сожгли.

Каждому из подельников Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей, объяснив, что появление больших сумм у «таких малоимущих» вызовут подозрения.

Ранее коллегия присяжных признала Кеворкьяна, Двойникова и Татосяна виновными в расправе. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.