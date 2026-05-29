Силовые структуры
07:24, 29 мая 2026Силовые структуры

Расправившейся с аниматорами банде огласили вердикт в российском регионе

На Кубани присяжные признали виновными фигурантов по делу об убийстве аниматоров
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Краснодаре коллегия присяжных признала Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна в расправе над парой аниматоров на трассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Присяжные посчитали, что фигуранты не заслуживают снисхождения, а обвинение доказано. По версии следствия, 28 апреля 2023 года банда предложила потерпевшим помощь в ремонте пробитого колоса на дороге, после чего напала на них. Пару увезли в Павловский район, где из машины забрали деньги, документы и вещи, получили пароли от телефонов и карт, а затем забили ножом.

О пропаже двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыкостало известно 1 мая. Они выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской, где выступали, в сторону город Усть-Лабинск, но домой так и не доехали. В их поисках участвовало порядка 500 человек.

