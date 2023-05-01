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16:35, 1 мая 2023Силовые структуры

Двое россиян пропали без вести на федеральной трассе

СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи двух человек на трассе М-4 «Дон»

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Двое россиян пропали без вести на федеральной автомобильной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали в пятницу, 28 апреля. По данным следствия, они выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловской в сторону город Усть-Лабинск. Об их исчезновении стало известно вблизи станицы Березанской Выселковского района Кубани.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее под Петербургом нашли обезглавленное тело исчезнувшего почти год назад пенсионера. Мужчина 75 лет пропал без вести в июне 2022 года. Его нашли в поселке Ефимовский Ленинградской области и опознали. Тело направили в морг для выяснения точных причин смерти.

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Варвара Кошечкина
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