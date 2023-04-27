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10:44, 27 апреля 2023Россия

Под Петербургом нашли обезглавленное тело пропавшего почти год назад пенсионера

РЕН ТВ: тело пенсионера без головы нашли около озера Софино под Санкт-Петербургом

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Под Санкт-Петербургом вблизи озера Софино нашли тело пенсионера без головы. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его данным, мужчина 75 лет пропал без вести почти год назад — в июне 2022 года. Его нашли в поселке Ефимовский Ленинградской области и опознали. Тело направили в морг для выяснения точных причин смерти.

«Найдено тело без головы, с посмертными повреждениями шеи от зубов животных», — сообщил источник телеканала.

Ранее в Волгоградской области нашли тело мужчины с обглоданным лицом. Один из местных жителей обнаружил погибшего в поле между хутором Сатаровский и поселком Красный Октябрь. Предварительно, мужчина скончался от обморожения.

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Анастасия Шейкина
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