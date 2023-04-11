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12:33, 11 апреля 2023Россия

Тело мужчины с обглоданным лицом обнаружили в российском регионе

Тело мужчины с обглоданным лицом обнаружили в Волгоградской области

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Волгоградской области нашли тело мужчины с обглоданным лицом. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Новоаннинском межрайонном следственном отделе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным издания, один из местных жителей обнаружил погибшего в поле между хутором Сатаровский и поселком Красный Октябрь. Предварительно, мужчина скончался от обморожения.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что тело может принадлежать 59-летнему мужчине из хутора Сатаровский, который пропал в январе. Эксперты устанавливают личность погибшего и выясняют точные причины его смерти.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина нашел человеческую ступню и половинки черепа, разбросанные рядом с железнодорожной станцией. Части тела принадлежали местному жителю.

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Варвара Родикова
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