Петербуржец нашел разбросанные части тела во время прогулки

Житель Петербурга нашел две половинки черепа и ступню во время прогулки

Житель Санкт-Петербурга во время прогулки случайно нашел разбросанные части тела рядом с железнодорожной станцией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

8 апреля мужчина шел со стации Обухово вдоль путей. Сначала он обнаружил человеческую ступню, а потом — две половинки черепа.

Выяснилось, что части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который получил смертельные травмы еще 6 марта. Точная причина его гибели не уточняется.

Ранее у поселка Борисова Грива в Ленинградской области мужчина во время прогулки с собакой нашел обглоданное тело.