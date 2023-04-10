Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 10 апреля 2023Россия

Петербуржец нашел разбросанные части тела во время прогулки

Житель Петербурга нашел две половинки черепа и ступню во время прогулки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга во время прогулки случайно нашел разбросанные части тела рядом с железнодорожной станцией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

8 апреля мужчина шел со стации Обухово вдоль путей. Сначала он обнаружил человеческую ступню, а потом — две половинки черепа.

Выяснилось, что части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который получил смертельные травмы еще 6 марта. Точная причина его гибели не уточняется.

Ранее у поселка Борисова Грива в Ленинградской области мужчина во время прогулки с собакой нашел обглоданное тело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации
Раскрыта средняя зарплата москвичей
Известный французский хореограф Пьер Лакотт умер от сепсиса
Родителям часто обманывающих детей дали совет
Петербуржец нашел разбросанные части тела во время прогулки
Мощный пожар после взрыва в Подмосковье сняли на видео
Украинцы пытались вывезти из России 10 миллионов гривен
В России снизились продажи и производство мебели
Умер гитарист группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон
Появились подробности лечения Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.